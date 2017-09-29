Acoustic Sunrise Playlist 10-1

7am:
TREAT YOU BETTER SHAWN MENDES
BLACK HORSE
& CHERRY TREE KT TUNSTALL
COME TO ME GOO GOO DOLLS
JUST THE WAY YOU ARE BRUNO MARS
HOW TO SAVE A LIFE THE FRAY
SEND MY LOVE (TO YOUR
NEW LOVER) ADELE
I LIVED ONE REPUBLIC
EX’s & OH’s ELLE KING
SAY YOU WON’T LET GO JAMES ARTHUR
GIVE LOVE ANDY GRAMMER
ADIA SARAH McLACHLAN
I’M YOURS JASON MRAZ
8am-
WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS
IN MY PLACE COLDPLAY
SLOW HANDS NIALL HORAN
CRASH INTO ME DAVE MATTHEWS
& TIM REYNOLDS
SHUT UP AND DANCE WALK THE MOON
CLOSER CONOR MAYNARD
ATTENTION CHARLIE PUTH
PUSH MATCHBOX 20
TRY COLBIE CAILLAT
RENEGADES X AMBASSADORS
HEY, SOUL SISTER TRAIN
MESSAGE IN A BOTTLE JOHN MAYER
9am
SUNDAY MORNING MAROON 5
MY LIFE WOULD SUCK
WITHOUT YOU KELLY CLARKSON
GOOD TIMES ALL TIME LOW
TOO GOOD AT GOODBYES SAM SMITH
COUNTING STARS ONE REPUBLIC
NOT OVER YOU GAVIN DeGRAW
CASTLE ON THE HILL ED SHEERAN
HANGING BY A MOMENT LIFEHOUSE
CAN I BE HIM JAMES ARTHUR
CARRY ON FUN.
HOME PHILLIP PHILLIPS
BELIEVER IMAGINE DRAGONS