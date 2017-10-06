Acoustic Sunrise Playlist 10.8

(Ben Pruchnie/Getty Images)

7am-

SAY YOU WON’T LET GO JAMES ARTHUR

CLOCKS COLDPLAY

KING OF ANYTHING SARA BAREILLES

PHOTOGRAPH ED SHEERAN

TAKE ME TO CHURCH HOZIER

HEY THERE, DELILAH PLAIN WHITE T’s

 

 

HONEY, I’M GOOD ANDY GRAMMER

BELIEVER IMAGINE DRAGONS

YOU OUGHTA KNOW ALANIS MORISSETTE

IF YOU’RE GONE MATCHBOX 20

HARDER TO BREATHE MAROON 5

BUILDING A MYSTERY SARAH McLACHLAN

 

8am-

ATTENTION CHARLIE PUTH

I DON’T WANNA BE GAVIN DeGRAW

CALLING ALL ANGELS TRAIN

MILES PHILLIP PHILLIPS

COUNTING STARS ONE REPUBLIC

HERE COMES THE

RAIN AGAIN EURYTHMICS

 

 

CHASING CARS SNOW PATROL

GIRLS CHASE BOYS INGRID MICHAELSON

TOO GOOD AT GOODBYES SAM SMITH

YOU’RE THE BEST THING

ABOUT ME U2

WALK ON THE OCEAN TOAD THE WET SPROCKET

WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS

 

9am-

CASTLE ON THE HILL ED SHEERAN

HERE WITHOUT YOU 3 DOORS DOWN

WHAT ABOUT US PINK

LET IT GO JAMES BAY

CRAZY GNARLS BARKLEY

THE ONE THAT GOT AWAY KATY PERRY

 

LONELY NO MORE ROB THOMAS

ROLLING IN THE DEEP ADELE

GOOD TIMES ALL TIME LOW

YOUR BODY IS A

WONDERLAND JOHN MAYER

SLOW HANDS NIALL HORAN

RADIOACTIVE IMAGINE DRAGONS

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