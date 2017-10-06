Acoustic Sunrise Playlist 10.8

7am-
SAY YOU WON’T LET GO JAMES ARTHUR
CLOCKS COLDPLAY
KING OF ANYTHING SARA BAREILLES
PHOTOGRAPH ED SHEERAN
TAKE ME TO CHURCH HOZIER
HEY THERE, DELILAH PLAIN WHITE T’s
HONEY, I’M GOOD ANDY GRAMMER
BELIEVER IMAGINE DRAGONS
YOU OUGHTA KNOW ALANIS MORISSETTE
IF YOU’RE GONE MATCHBOX 20
HARDER TO BREATHE MAROON 5
BUILDING A MYSTERY SARAH McLACHLAN
8am-
ATTENTION CHARLIE PUTH
I DON’T WANNA BE GAVIN DeGRAW
CALLING ALL ANGELS TRAIN
MILES PHILLIP PHILLIPS
COUNTING STARS ONE REPUBLIC
HERE COMES THE
RAIN AGAIN EURYTHMICS
CHASING CARS SNOW PATROL
GIRLS CHASE BOYS INGRID MICHAELSON
TOO GOOD AT GOODBYES SAM SMITH
YOU’RE THE BEST THING
ABOUT ME U2
WALK ON THE OCEAN TOAD THE WET SPROCKET
WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS
9am-
CASTLE ON THE HILL ED SHEERAN
HERE WITHOUT YOU 3 DOORS DOWN
WHAT ABOUT US PINK
LET IT GO JAMES BAY
CRAZY GNARLS BARKLEY
THE ONE THAT GOT AWAY KATY PERRY
LONELY NO MORE ROB THOMAS
ROLLING IN THE DEEP ADELE
GOOD TIMES ALL TIME LOW
YOUR BODY IS A
WONDERLAND JOHN MAYER
SLOW HANDS NIALL HORAN
RADIOACTIVE IMAGINE DRAGONS